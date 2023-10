Sabato la grande festa, viale Colombo chiude alle auto 

Che l’esperimento fosse riuscito era chiaro a tutti, così adesso si replica. Sabato, per la seconda volta in pochi mesi, viale Colombo si prepara a chiudere al traffico per accogliere l’iniziativa del centro commerciale naturale La via del mare, “Summer is back”.

Fuori le auto, ancora una volta ci sarà spazio per lo street food, per lo sport , per la musica e per l’elezione della prima “Miss la via del mare”. E per l’occasione anche i negozi terranno le serrande alzate fino alle 24 per uno shopping sotto le stelle di metà ottobre. Sarà inaugurato anche lo spazio vestito a nuovo davanti al porticato con le fioriere dipinte dagli artisti Alessandra Pulixi, in arte La Fille Bertha e Alessio Errante. La strada d’accesso della città dal Poetto era stata chiusa lo scorso luglio in occasione della manifestazione Pata Quartu organizzata dalla Coldiretti con La via del mare. Migliaia di persone, nonostante il caldo afoso, avevano invaso viale Colombo e il traffico non aveva subito pesanti contraccolpi. Bisognerà vedere se anche questa volta sarà così con il traffico più intenso di ottobre.

I percorsi

Intanto l’ordinanza della Polizia locale è pronta. Sabato dalle 14 alle 24 sarà chiuso il traffico e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di viale Colombo, nel tratto compreso tra via Nenni e via Parini e tra via Bonaria e via Caboto. Traffico chiuso anche nel tratto tra piazza Santa Maria e via Caboto mentre il divieto di sosta riguarderà anche tutto il lato sinistro di via Gramsci nel tratto tra viale Colombo e via Cilea.

Le auto in arrivo da via Nenni dovranno proseguire o dritte o a sinistra per andare in viale Marconi. Quelle invece in arrivo da via Bonaria potranno svoltare solo a destra. Ancora direzione obbligatoria a sinistra da via Caboto, a destra da via Parini, dritto o a sinistra da piazza Santa Maria. Chi arriva da via Verdi dovrà svoltare a destra verso il lungosaline.

Per evitare code e disagi la Polizia locale consiglia agli automobilisti in arrivo da viale Marconi di seguire i percorsi alternativi nelle vie Bizet, Turati, Marconi, Gramsci, Meucci e Bonaria. Chi invece arriva dal Poetto potrà scegliere di proseguire nelle vie San Benedetto, Salieri, Manara, S’Arrulloni, Panzini, Vico, Paganini e Rossini.

La festa

La festa comincerà già domani dalle 17 con negozi aperti fino alle 22, musica live dalle 19, animazione per bambini e bolle itineranti e mascotte de La via del mare. Si prosegue venerdì con lo stesso programma e poi l’evento clou di sabato per il compleanno de La via del mare, con negozi aperti fino alle 24, 10 stand di street food dei commercianti della via e della Coldiretti, la manifestazione sportiva, l’animazione con i bambini e alle 20,30 l’elezione di Miss al via del mare (presenta Serena Caredda). E per finire il concerto dei Korm e dj set.

