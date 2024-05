Sabato la finale playoff Ossese-Villasimius 

Playoff e playout sabato: la Federazione ha anticipato di una giornata la chiusura della fase regionale di Eccellenza.

Lo spareggio promozione Ossese-Villasimius, una gara unica che determinerà chi andrà alla fase nazionale degli spareggi per la Serie D, quasi certamente la sede sarà Abbasanta: lì i bianconeri hanno vinto il 30 dicembre la Coppa Italia, 1-0 sul Sant'Elena. «I nostri tifosi si stanno già muovendo per avere un pullman, come nelle altre finali disputate», anticipa Carlo Mentasti, presidente dell’Ossese. «Stiamo organizzando uno-due pullman da Villasimius, poi vedremo prima di sabato se fare altre iniziative», dichiara a sua volta il vicepresidente dei sarrabesi Cristian Meloni: «È una gran stagione: ringrazio tifosi, società, giocatori, sponsor e le persone che sono state vicine tutto l’anno, col supporto fondamentale di Roberto Meloni», responsabile della scuola calcio. In caso di parità al 90’ ci saranno i supplementari, poi niente rigori: passerebbe l’Ossese come miglior piazzata in campionato.

Tharros-Carbonia, ritorno dei playout, si gioca alle 17 a Terralba per i lavori sul campo degli oristanesi. Si riparte dal 3-0 di domenica scorsa per i minerari, i biancorossi per salvarsi devono vincere con almeno tre gol di scarto.

In Promozione resta da giocare la finale di coppa Monastir-Lanteri Sassari: si attende solo l’ufficialità della data, probabilmente sabato 18 ad Abbasanta. «Per noi sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione esaltante, ma sappiamo di incontrare una squadra forte e organizzata. Speriamo sia una grande festa di sport», dice Marco Carboni, presidente del Monastir.

RIPRODUZIONE RISERVATA