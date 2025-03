Sabato in piazza Yenne torna la sfida oratoria 

Torna la sfida oratoria in piazza organizzata dalla consulente e formatrice Lilia Pavone. Un appuntamento nato lo scorso settembre che permette a chiunque di prendere in mano un microfono per 5-10 minuti e parlare di argomenti vari come hobby, società, sport, politica. «Il tutto con un tono serio o anche comico se si desidera», spiegano i promotori. Il prossimo appuntamento è per sabato alle 18,30 in piazza Yenne sotto l’obelisco di fronte alla statua di Carlo Felice.

«Gli obiettivi possono essere molti, sia personali che sociali», spiegano gli organizzatori. «Dal mettere alla prova il proprio coraggio, all’allenare la capacità di parlare in pubblico, fino a coltivare dibattito, partecipazione e diffusione di idee, buone prassi e valori».

L’unica regola è il rispetto per tutti: le argomentazioni offensive o discriminatorie vengono autoregolamentate da parte degli stessi partecipanti in modo efficace e divertente.

In questa edizione l’organizzatrice ha coinvolto associazioni e portatori di idee in modo da animare il dibattito e renderlo sempre vario, interessante e di ispirazione.

Il tutto non esclude comunque la partecipazione spontanea: non è necessario prenotarsi e l’evento dura finché ci sono oratori desiderosi di condividere storie, sogni, ideali, opinioni ed esperienze.

L’obiettivo a lungo termine è quello di creare in città un appuntamento costante, che sia anche spontaneo e divertente.

Attenzione, non è necessario prendere il microfono in mano. Infatti le tre collaudate modalità di partecipazione allo Speakers’ Corner Challenge sono: raccolgo il guanto della sfida e parlerò sicuramente; preparo un argomento e poi decido sul momento se parlare; partecipo come pubblico per ascoltare storie di ispirazione e contribuire all’idea di dialogare in piazza.

