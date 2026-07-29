Sabato in piazza arriva «Sa Cena de su piscarori» 

Sabato primo agosto a Portoscuso appuntamento con l’ottava edizione di Sa Cena de su piscarori , organizzata dal comitato “Vergine d’Itria”, a partire dalle 20 nel lungomare Colombo. Il menù prevede pasta al tonno fresco, frittura mista di pesce, anguria, pane, vino e acqua. È il secondo appuntamento organizzato dal comitato per raccogliere fondi da destinare alla festa della patrona Santa Maria d’Itria che si svolgerà a maggio del prossimo anno. Sabato scorso il Comitato ha proposto la sagra della pecora, in collaborazione con il gruppo folk di Pabilllonis che ha preparato la pecora alle erbe spontanee. È stato un successo di sapori e di partecipazione: tante persone non sono volute mancare all’appuntamento con il gusto. Sabato è previsto il bis con il menù a base di pesce. La serata sul lungomare continuerà poi con il concerto, organizzato dall’amministrazione comunale, dei Zirichiltaggia, tributo a Fabrizio De Andrè, a partire dalle 22.

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