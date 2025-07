Sabato il ct Gattuso ad Asseminello  

Dopo i due giorni di riposo concessi dall’allenatore Pisacane al rientro dalla Germania, il Cagliari riprende la preparazione oggi ad Asseminello dove hanno già preso possesso della palestra e dei rispettivi armadietti nello spogliatoio il capitano Pavoletti, Gaetano, Luperto, Mina e Folorunsho.

Il punto

Stanno tutti svolgendo un lavoro personalizzato. I primi due in seguito agli interventi chirurgici al ginocchio fatti a maggio (il fantasista è a un passo dal rientro in gruppo), l’ex Empoli per una botta al polpaccio sinistro, il colombiano sta completando il percorso della preparazione atletica, l’ultimo arrivato lo ha appena cominciato.

Il Trofeo Riva

Tutti gli altri saranno in campo questo pomeriggio e inizieranno a preparare la gara con il Saint-Etienne, avversario del primo “Trofeo Gigi Riva” in programma sabato alle 20.30 alla Domus. Saranno in tribuna, tra gli altri, anche il nuovo commissario tecnico Gattuso e il capo delegazione azzurro Buffon che la mattina, in occasione della rifinitura, faranno visita al “Crai Sport Center” per incontrare lo staff tecnico e la squadra. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA