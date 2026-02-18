VaiOnline
Guspini.
19 febbraio 2026 alle 00:48

Sabato il corteo di Carnevale, alberi potati lungo il percorso 

Sono stati potati gli alberi della piazza centrale e di viale Di Vittorio a Guspini, per consentire la sfilata dei carri di Carnevale che si terrà sabato nelle strade del centro del paese.

La potatura ha destato meraviglia fra i residenti per i tempi e la tipologia di taglio adottato. Lorenzo Scanu, agrotecnico di Guspini, commenta: «L’operazione è stata fatta nei tempi giusti. La messa a dimora di questi alberi, in particolare di quelli accanto a viale Di Vittorio, fu uno sbaglio. Quegli alberi furono impiantati negli anni Settanta e sono adatti per essere posti nelle piazze e lontano dalle strade e edifici».

Alla sfilata di sabato è prevista la partecipazione di numerosi carri allegorici e figuranti provenienti da vari centri vicini a Guspini. L’avvenimento carnevalesco è stato commentato non positivamente dal parroco della chiesa di San Nicolò, don Antonio Massa: «Sabato la consueta messa prefestiva non sarà celebrata perché la sfilata si svolge simultaneamente alla celebrazione religiosa: i rumori e la musica disturbano lo svolgimento della funzione. È inconcepibile che a Guspini si svolga una manifestazione di Carnevale in piena quaresima» ha concluso il sacerdote domenica scorsa durante la messa delle 10,30.

