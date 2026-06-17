Sabato il Billèllera Sorso Music Festival 

La grande musica ritorna sabato a Sorso con la V edizione del Billèllera Sorso Music Festival, sempre nel suo luogo di elezione: l’Anfiteatro della Fontana della Billèllera. Con la direzione artistica di tre musiciste sorsensi - Chiara Cagnoni, Alice Doro e Eleonora Pili – l’evento porta linfa vitale alla formula eclettica del Festival organizzato dal Comune, con un programma che spazia tra i generi, sempre all’insegna della qualità e di tutto quello che c’è di nuovo sulla scena.

Tanti gli artisti in scena. Ecco, allora, sul palco l’ensemble di percussioni Syn Quartet esegue “Drumming”, omaggio a Steve Reich nel novantennale del celebre compositore americano; il magico suono dalle launeddas di Matteo Muscas è il cuore pulsante della musica del Folk Busters Trio, tra tradizione e innovazione; il trio sperimentale USBeat unisce sonorità jazz e black a contaminazioni rock e beat più moderne ed elettroniche; per chiudere con Santa Maria de la Psicodelia - alter ego dj della musicista, polistrumentista e produttrice colombiana Maria Mallol Moya - trasforma l’Anfiteatro in una dancehall, con un viaggio eclettico tra i suoni psichedelici più raffinati del Sud America.

Un’ ampia area food&drink e alcune performance speciali completano una serata che si annuncia straordinaria.

L’appuntamento è per sabato a partire dalle 19, all’Anfiteatro della Billèllera in via Siglienti. L’ingresso è libero.

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