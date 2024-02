Sabato ecologico a Costa Rei 

Centinaia di bottiglie di vetro in mezzo alle sterpaglie di Costa Rei distrutte dall’incendio dello scorso agosto sono ancora lì. Per raccoglierle e ripulire l’area, la giovane ambientalista di Castiadas Silvia Spano che da anni (da sola) raccoglie rifiuti abbandonati, ha organizzato per sabato 24 febbraio la seconda giornata di pulizia delle spiagge.

L’appuntamento è alle 8,15 nei parcheggi in località Santa Giusta (Castiadas): da lì ci si sposterà nelle spiagge. «Nei tratti dove si sviluppò l’incendio – spiega Spano – è rimasto tantissimo vetro. Alcune bottiglie sono ancora integre e facili da raccogliere tante sono state distrutte dal calore e ci vorrà più tempo e molta attenzione per portarle via. Abbiamo bisogno di quante più persone possibile». I rifiuti, prima di essere conferiti negli ecocentri di Castiadas e Costa Rei, saranno differenziati in maniera scrupolosa. (g. a.)

