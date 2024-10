Sabato e domenica ritorna il progetto “Tenore” 

Ritorna in scena sabato e domenica il progetto “Tenore”, focus sul canto a tenore del jazz festival Pedras et Sonus diretto dalla clarinettista Zoe Pia, riconosciuto dall’Unesco Patrimonio Immateriale dell’umanità per la sua unicità e bellezza.

Il via

Un weekend unico, che prende il via alle 10.30 di sabato al Nuraghe Cuccurada di Mogoro, dedicato a una delle più straordinarie espressioni musicali della Sardegna che racconta l’anima dell’Isola, tra suggestive performance e paesaggi, quali gli splendidi cammini nella natura come il Sentiero Nero dell’Ossidiana a Pau, i siti del patrimonio archeologico come il Nuraghe Cuccurada di Mogoro e il Nuraghe Genna Maria di Villanovaforru, e ancora l’incantevole chiesa parrocchiale Santa Margherita a Baradili. Un’importante progetto pensato per riscoprire le bellezze di questo territorio e l’importanza delle tradizioni locali e il loro valore culturale, affinché continuino a vivere e possano evolversi e affascinare le nuove generazioni. I cori a tenore protagonisti di questa terza edizione di “Tenore” sono Cuncordu Lussurzesu, Tenore Populu Sardu di Oliena, Tenore Sa Madalena di Silanus, Tenore Su Cuntrattu di Seneghe.

Incontri

Ad incontrare gli artisti saranno alcuni musicisti molto apprezzati della scena italiana: “I Sordi”, duo vicentino composto dai fratelli Matteo e Riccardo Nicolin, polistrumentisti che portano avanti un repertorio originale e pirotecnico tra voce, chitarra, basso, sintetizzatori, strumenti tradizionali, etnici o drum machine; Luca Rossi, autore e interprete per il teatro e la musica, tra i più rappresentativi esponenti della tammorra, lo strumento a percussione principe della tradizione campana dalle origini antichissime. Musicisti che amano sperimentare e spendono la propria arte e la propria immagine per contribuire a promuovere e a dare risalto al canto a tenore, tra le forme di canto più antiche del mondo le cui origini si perdono nella notte dei tempi.

Da non perdere l’anteprima con il “Jatzilleri” venerdì e sabato a Mogoro. Due serate live ambientate negli tzilleri per condividere vino, musica e belle storie.

