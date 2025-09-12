Sabato da urlo: Juventus-Inter è già derby scudetto 

Primo derby d'Italia per Cristian Chivu e anche per Igor Tudor, oggi alle 18 a Torino. Eppure il tecnico dell'Inter - alla vigilia del big match - non si lascia contagiare dalle emozioni e annuncia che non ci saranno rivoluzioni. Reduce dal ko casalingo con l'Udinese, non fa drammi e invita tutti a evitare di caricare troppo l'ambiente e di enfatizzare troppo la sfida fra Juventus e Inter.

«Siamo solo alla terza giornata. Il bello del calcio è che prima o poi le devi giocare queste partite», dice in conferenza stampa l'allenatore nerazzurro. «Non bisogna caricare questa sfida più di tanto, anche perché le due squadre coinvolte ne colgono l'importanza. Bisogna avere l'energia giusta, la serenità giusta e la mentalità adatta per capire i momenti e quello che la partita sarà. Non sono qui per stravolgere tutto, anche perché», aggiunge, «è impossibile farlo. L'Inter è una squadra che negli ultimi anni è stata costantemente ai vertici in Italia e in Europa. Bisogna solo aggiungere qualcosina per ritrovare fiducia e passione. Serve l'energia giusta per portare avanti una stagione importante».

Sull’altro versante, è il primo big-match stagionale della Juventus, il derby d'Italia contro l'Inter è sempre una sfida speciale dalle parti della Continassa. «Ma per me tutte le partite sono speciali», chiarisce Igor Tudor, «e quello contro i nerazzurri non è un esame di maturità o altro: sarà semplicemente una bella partita da giocare, poi ci saranno altre 35 giornate dove dovremo fare un percorso. E nei cinque o sei mesi con me, questa squadra ha sbagliato davvero poche gare». Una di queste, però, è stata proprio contro il tecnico dell'Inter, Chivu, all'epoca sulla panchina del Parma: «Lo stimolo c'è ma non c'entra niente quella gara, sarà però bello misurarsi con chi ha la rosa più forte di tutti ormai da diversi anni e che viene da una finale di Champions League: ho sensazioni belle e positive, mi è mancato il calcio giocato durante questa sosta ma finalmente si ricomincia». Il croato non si sottopone al gioco di chi è favorito: «Non ho il tempo di fare paragoni su chi è più forte, li rispettiamo ma vogliamo continuare per la nostra strada», dice sul confronto dello Stadium. E non svela nemmeno chi può sostituire lo squalificato Cambiaso: «Sono in quattro per un posto: ci sono Kostic, Joao Mario, Cabal che sta tornando e McKennie».

RIPRODUZIONE RISERVATA