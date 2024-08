Sabato contro il Lecce la prima trasferta 

Nemmeno il tempo di farsi stuzzicare dai rimpianti per la mancata vittoria sul Como, giusto quello di rivedere il match per analizzare gli errori prima di tornare in campo, subito. I rossoblù si ritroveranno già questa mattina ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti in vista della prima trasferta della stagione, sabato a Lecce, sempre alle 18.30. I pugliesi sono l’unica squadra in Serie A a non aver conquistato nemmeno un punto, sinora.

Scalpita Zortea

Per la sfida con il Lecce di Gotti, Nicola conta di recuperare anche Zortea che ha concluso la settimana scorsa il lavoro personalizzato mirato alla gestione del dolore alla spalla destra (dopo la botta presa nell’amichevole di Modena) e a partire da oggi ricomincerà ad allenarsi col gruppo. Nella speranza, quindi, di strappare la prima convocazione ufficiale con il Cagliari (aveva saltato anche la partita di Coppa Italia con la Carrarese).

C’è anche Palomino

Esordio in rossoblù, ieri sera alla Unipol Domus, invece, per Palomino. L’ex difensore dell’Atalanta, è subentrato a metà della ripresa al posto di Mina, prendendo il suo posto anche nel cuore della difesa. Presto i due potrebbero giocare uno accanto all’altro. Giusto l’odore del debutto per Felici, il dietrofront di Nicola all’ultimo momento. «Ero pronto a farlo entrare ma poi ho dovuto cambiare perché Augello ha accusato un po’ di fatica e mi ha chiesto lui il cambio», ha spiegato poi a fine gara lo stesso tecnico rossoblù. L’ex Sampdoria, presumibilmente, verrà lasciato a riposo oggi. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA