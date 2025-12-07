Sabato c’è l’Atalanta, corsa contro il tempo di Mina 

Ci sarà poi tempo per rifiatare dopo Bergamo. I giocatori del Cagliari si ritroveranno già questa mattina al Crai Sport Center di Assemini per riprendere gli allenamenti in vista della prossima partita contro l’Atalanta, in programma sabato alle 20.45 al New Balance Arena.

È la terza gara di un ciclo terribile per i rossoblù, cominciato con la Juventus e proseguito ieri, appunto, con la Roma. Per l’occasione, il tecnico Pisacane spera di recuperare almeno uno degli infortunati. La speranza è chiaramente Mina che si trascina una contusione alla gamba da due settimane e contava di rimettersi in pista già ieri. Sino a giovedì, si è limitato a svolgere delle terapie per poi cominciare un lavoro personalizzato in campo. Inutile forzare, l’input dello staff medico e dello stesso giocatore. Considerato poi che dopo la trasferta bergamasca, il Cagliari sarà atteso da uno scontro diretto fondamentale per la salvezza con il Pisa.

Corsa contro il tempo anche per Mazzitelli. Tempi più lunghi, invece, per Zé Pedro. Lunghissimi per il “Gallo” Belotti, non prima di aprile. Stagione addirittura finita per Felici, dopo la rottura del crociato e l’intervento chirurgico.

