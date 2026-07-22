Sabato c’è la Festa della birra 

A Maracalagonis sbarca la Festa della birra: l’iniziativa è in programma sabato al campo sportivo dalle 21,30 con musica, intrattenimento e condivisione. Il programma, che vuole coinvolgere cittadini, famiglie, giovani e visitatori, si aprirà con lo spettacolo “Abbronzatissima” e proseguirà col DJ set di DJManu.

L’iniziativa, che rientra nel contesto del calendario estivo di “Mara e Mare 2026” promosso dal Comune, rappresenta una delle tappe più attese del programma estivo che prevede altre tappe in paese ma anche a Torre delle Stelle e in località San Basilio. Il prossimo evento è in programma il 7 agosto proprio nella borgata costiera con Calici sotto le Stelle: una serata dedicata all’assaggio dei vini, alla musica e alla socialità con il Tony Live DJ Set e all’esposizione di Vespe Piaggio a cura dell’Associazione Due ruote.

Dal 28 al 30 agosto il calendario prevede il trasloco nella località di San Basilio per la festa del Santo omonimo tra riti religiosi e civili. A settembre si terrà la festa del pomodoro e del pane, un altro appuntamento atteso che ha sempre portato a Maracalagonis il pubblico delle grandi occasioni.

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