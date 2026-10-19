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20 ottobre 2026 alle 00:44

Sabato alla Domus la gara col Bologna  

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Nemmeno il tempo di tirare il fiato. Il campionato va di fretta, sabato pomeriggio (fischio d’inizio alle 15) arriva il Bologna alla Unipol Domus. Per questo il Cagliari è rientrato subito nell’Isola, con l’ultimo volo da Linate, e già oggi sarà in campo per preparare la sfida con i rossoblù emiliani passati di recente dalle mani di Tedesco a quelle di Palladino e reduce dalla sconfitta interna con l’Inter.

Il match di ieri a Monza non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico. Sotto osservazione il francese Trepy, ormai sulla via del recupero (non è escluso, però, che faccia un collaudo con la Primavera prima della convocazione in campionato). Ne avrà per un mesetto almeno ancora, invece, Idrissi che sta pian piano intensificando il lavoro personalizzato. Tempi decisamente più lunghi per Felici, che tonerà a disposizione a due mesi dalla fine della stagione nella migliore delle ipotesi.

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