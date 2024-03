Sabato alla Domus arriva la salernitana di Liverani 

Il Cagliari è rientrato ieri sera da Empoli e già questo pomeriggio si ritroverà al Crai Sport Center per la ripresa degli allenamenti. Il calendario, infatti, vedrà i rossoblù impegnati nell'anticipo di sabato pomeriggio alla Domus (inizio ore 15) contro il fanalino di coda Salernitana dell'ex Liverani.

Luvumbo

Non bastassero gli infortuni di Petagna (out tre settimane per una lesione al soleo) e Pavoletti (due mesi di stop per la frattura del metatarso), in attacco Ranieri rischia di perdere anche Luvumbo. L'angolano si è fermato ieri al “Castellani” dopo poco più di 30 minuti di gioco per un fastidio muscolare. Il tecnico, però, nel dopo partita si è dimostrato ottimista: «Ha avvertito solo un indurimento, non credo sia nulla di grave e potrebbe essere già disponibile per sabato: vediamo cosa diranno i dottori».

Situazione

Staff medico che dovrà valutare anche le condizioni di Sulemana, che spera di poter tornare in gruppo. E ci spera anche Hatzidiakos, che già nei giorni scorsi ha ripreso a lavorare sul campo. Sotto osservazione anche Aresti, rimasto a casa per un problema alla spalla. Sempre out, infine, Mancosu. Sul fronte disciplinare, nessuna conseguenza per i tre ammoniti di ieri (Scuffet, Mina e Gaetano). (al.m.)

