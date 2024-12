Sabato alla Domus arriva la lanciatissima Atalanta 

Il Cagliari è ripartito da Firenze attraverso un volo charter, è atterrato in Sardegna nel tardo pomeriggio e già questa mattina è atteso al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa della preparazione. Il calendario, infatti, non dà tregua ai rossoblù: sabato alle 15 alla Unipol Domus è in programma la gara con la lanciatissima Atalanta, valida per la sedicesima giornata.

Infermeria

Giusto un defaticante per chi è sceso in campo ieri, gli altri proveranno da subito ad alzare il ritmo. Sotto osservazione Lapadula, costretto a saltare la trasferta toscana per una contusione al fianco sinistro rimediata contro il Verona. Sembrava in un primo momento che l’italo-peruviano potesse recuperare in tempi ristretti, lo staff medico d’accordo con l’allenatore e il diretto interessato hanno deciso poi di non forzare. «Potrebbe riaggregarsi al gruppo già lunedì», quindi oggi, ha detto lo stesso Nicola sabato in conferenza stampa. Obiettivo Dea, dunque, per lui e per i tre rossoblù arrivato proprio dal club bergamasco la scorsa estate, vale a dire Piccoli, Zortea, Adopo e Palomino. Il match di ieri non ha lasciato strascichi dal punto di vista fisico. Indolori anche le ammonizioni rimediate da Mina e Luvumbo.

