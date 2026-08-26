Sabato al via i campionati di nuoto libero 

Sabato e domenica nelle acque di Portoscuso si svolgerà il campionato nazionale Open Water 2026, organizzato dalla Msp Italia-Nuoto. «Più di 130 atleti si sfideranno in tre diverse specialità – dice Giuseppe Medda, presidente dell’Asd Sportup e responsabile della manifestazione di nuoto - arriveranno da tutta Italia per partecipare alle gare davanti alla spiaggia di Portopaglietto». Sabato alle 10.30 si partirà con la gara di mezzofondo 3.000 metri, mentre alle 16.30 le distanze si accorceranno con la gara Miglio Sprint. Ancora il nuoto protagonista nella seconda giornata del Campionato Nazionale Open Water: domenica sarà dedicata alla traversata Portopaglia – Portopaglietto, dieci chilometri di traversata costiera, dalla spiaggia gonnesina alle acque di Portopaglietto. Alle 9.30 partirà la gara di fondo da 10 mila metri, individuale maschile e femminile; alle 10.30 nella gara di Fondo 10 mila metri si daranno battaglia le staffette 4X2.500 metri, maschile, femminile e mista.

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