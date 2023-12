Sabato al Tc Cagliari via ai Campionati Sardi Assoluti 

La Sardegna sceglie i suoi re e le sue regine. Sabato prende il via l'edizione 2023 dei Campionati Sardi Assoluti (montepremi complessivo 4mila euro). Sui campi in terra battuta del Tc Cagliari si assegneranno i titoli regionali di singolare e doppio maschili e femminili e doppio misto. Già oltre cento gli iscritti.

Per il singolare maschile, non ancora iscritto (ma dovrebbe esserci) il campione in carica Manuel Mazzella, vincitore di sei titoli, le ultime tre edizioni consecutive (Margine Rosso, Terranova e Tc Cagliari). Ottanta i partecipanti sicuri. Tra questi, aprono il seeding undici Seconda categoria: i 2.4 Matteo Mura (Torres) e Nicola Porcu (Tc Cagliari), il 2.5 Alberto Sanna (Tc Cagliari), i 2.6 del Tennis Elmas Dario Nicolini e Mauro Testa, i 2.7 del Tc Cagliari Edoardo Pilia, Diego Pinna e Samuele Porcu, i 2.8 Lorenzo Rocco e Mauro Spanu (Tc Cagliari), Filippo Clemente (Tennis Elmas) e Daniel Matteo Lena (Ct Decimomannu).

Nel femminile, quattordici su ventiquattro iscritte sono Seconda categoria. L'elenco è aperto dalla 2.2 “padrona di casa” Barbara Dessolis (campionessa uscente, con tre titoli di singolare anche per lei nelle ultime tre edizioni), seguita dalla sorella minore e compagna di circolo Marcella (2.4), le 2.5 Alessandra Pezzulla (Ct Decimomannu), Roberta Sechi (Torres) e Beatrice Zucca (Tc Cagliari), le 2.6 Carolina Cicu (Torres) e Aurora Deidda (Milano 26), le 2.7 Sara Festa (Tc Cagliari), Carolina Giua (Accademia Tennis Sassari), Emma Fiore Manca (Ct Decimomannu) e Gaia Schirru (Sporting Ct Quartu), le 2.8 Sofia Del Balzo Ruiti (Ct Decimomannu), Giorgia Rosa Rossi e Giulia Russu (entrambe del Tc Terranova). Ancora incerta la presenza di Alessia Manca (2.5 del Ct Decimomannu), in recupero da un risentimento all'adduttore.

I campioni in carica di doppio maschile sono i torresini Matteo Mura e Sarais, di doppio femminile le sorelle Dessolis e di doppio misto Alberto Sanna e Beatrice Zucca. Le iscrizioni per i tennisti da 4.nc a 3.5 scadono oggi alle 12, mentre per i doppio a mezzogiorno di lunedì 11. Ai Campionati sardi sono ammessi i giocatori di qualunque classifica, tesserati per circoli sardi, di cittadinanza italiana (o stranieri minorenni con cittadinanza sportiva italiana). Finali venerdì 22.



