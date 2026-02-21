Sabato ad Alghero la finale si vive  al Teatro civico 

Agli algheresi sembrerà di essere finiti, per una sera, direttamente all’Ariston. Niente Riviera ligure, ma il fascino raccolto del Teatro civico Gavì Ballero, nel cuore del centro storico, il gioiello dell’Ottocento che sabato 28 alle 20 aprirà le porte alla visione collettiva della finale del Festival di Sanremo.

L’idea è semplice e insieme potente: trasformare la serata televisiva più attesa dell’anno in un’esperienza culturale condivisa. Il teatro cittadino diventerà il luogo simbolico in cui vivere ogni esibizione, ogni applauso e ogni verdetto finale. La diretta sarà proiettata integralmente su grande schermo e, tra un brano e l’altro, microfoni aperti consentiranno al pubblico di commentare, scherzare, applaudire o dissentire. «Con il Consiglio di amministrazione della Fondazione Alghero abbiamo voluto trasformare un grande evento televisivo in un’occasione di comunità - dichiara il presidente Graziano Porcu - e il Teatro civico è il cuore culturale della città e deve essere sempre più uno spazio aperto, inclusivo e vivo. Portare la finale di Sanremo in teatro significa creare un momento di aggregazione trasversale». L’ingresso è gratuito con prenotazione online: i posti sono limitati. (c. f.)

