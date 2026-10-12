Sabato a Quartu debutta l’oristanese Bilancetta 

Dieci incontri di boxe olimpica più l’esordio nel mondo dei professionisti di Alessio Bilancetta. È un gran bel sabato di boxe quello apparecchiato per gli appassionati di Quartu e della Sardegna per le 20 al Pala Ferrini. La serata organizzata dalla Bazooka Events di Luciano Abis avrà nel match del prospetto di Oristano, allenato da Marcello Loi alla Corner Gym, contro il peso piuma ceco Samuel Wipler.

Luciano Abis, quartese, gioca in casa: «Sono particolarmente affezionato alla realizzazione di questo evento. Per me è molto importante mettere a disposizione dei ragazzi la mia esperienza sia come pugile, sia come imprenditore. La mia associazione collabora da svariati anni con la Regione Sardegna nell’ambito delle iniziative volte al contrasto del bullismo. La boxe è uno strumento prezioso per tenere i ragazzi lontani dalla strada e insegnargli valori come il sacrificio e la disciplina». L’impegno di Luciano Abis prosegue: «Questa rassegna sarà soltanto il preludio a una maggiore che si terrà il 12 dicembre, luogo ancora da definire, nell’ambito della quale verrà assegnato anche un titolo UBO. Penso che la florida tradizione pugilistica della Sardegna debba essere onorata offrendo ai giovani talenti la possibilità di sognare concretamente, anche potendo osservare da vicino i grandi campioni», ha concluso.

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