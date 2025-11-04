VaiOnline
Il punto.
04 novembre 2025 alle 01:20

Sabato a Como rientra Obert 

Da una trasferta all’altra. Sabato pomeriggio il Cagliari sarà impegnato a Como in un’altra sfida insidiosa che precederà la terza sosta della stagione. Anche per questo la squadra riprenderà la preparazione già oggi nel centro sportivo di Assemini.

Pisacane potrà contare di nuovo su Obert che ha scontato ieri il turno di squalifica. Spera di recuperare dall’infortunio per la trasferta lombarda anche Deiola, che non gioca dalla gara di Udine. Senza comunque forzare, anche perché la pausa potrebbe dargli poi una grossa mano per rimettersi al passo dei compagni. Sotto osservazione Liteta, Rog e Pintus.

