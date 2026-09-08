Sabatini porta truppe Pd in Avs 

Franco Sabatini aderisce ad Avs con una sessantina di fedelissimi. Gran parte dei quali sono ex iscritti del Pd o comunque negli ultimi anni vicini agli ambienti Dem. Fra loro anche gli ex sindaci di Bari Sardo, Villagrande e Ulassai, Paolo Fanni, Peppe Loi e Franco Cugusi. Indiscrezioni danno per certa l’adesione anche di Maria Tegas, vicesindaca di Lanusei: per ora non c’è la sua conferma. Lunedì prossimo, a Bari Sardo, si riunirà la prima assise territoriale di Alleanza Verdi Sinistra a cui è annunciata (anche) la partecipazione di Antonio Piu, assessore regionale ai Lavori pubblici e coportavoce regionale di Europa Verde, di Francesca Citroni, coportavoce di Europa Verde, del gruppo consiliare regionale del partito, sindaci e amministratori locali. In rotta verso Avs ci sarebbero pure Anna Casu, ex segretaria cittadina del Pd a Bari Sardo, e Mario Bruno Piras, ex segretario generale della Cisl ogliastrina, di Cardedu.

La novità

Avs sbarca in Ogliastra e lo fa con una pattuglia di ex amministratori ed esponenti del centrosinistra. «Il futuro dell’Ogliastra dipende dalla capacità di trasformare il suo patrimonio naturale e umano in una promessa credibile di vita», scrivono i promotori dell’iniziativa politica sulla carta dei principi della costituenda Federazione provinciale di Avs. «L’obiettivo è ricostruire una comunità progressista in Ogliastra». C’è da giurare che all’incontro, organizzato al Centro servizi per il turismo, gli attivisti parleranno anche di alleanze in vista delle elezioni comunali di primavera. Nei giorni scorsi, Sabatini ha inaugurato la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali di primavera che vedrà al voto undici centri ogliastrini, fra cui Lanusei, Bari Sardo, Tertenia e la stessa Lotzorai, comunità per la quale l’ex consigliere regionale Dem ha chiesto condivisione e convergenza sul nome del sindaco uscente, Cesare Mannini. Ma la soluzione prospettata da Sabatini, ispiratore della migrazione di un nucleo di ex Pd verso Avs, non sembrerebbe trovare gradimento tra gli esponenti del centrodestra del paese. Una condivisione totale sul nome di Mannini sembra, al momento, una strada impraticabile.

Verso il voto

Mancano ancora parecchi mesi all’appuntamento con le urne, ma le indiscrezioni si rincorrono. Poche (ma sostanziali) le certezze. Come quelle di Lanusei e Tertenia dove i sindaci uscenti, Davide Burchi e Giulio Murgia, reduci da due mandati di fila, non si ricandideranno. A Lanusei tra i papabili candidati c’è l’avvocato Salvatore Zito, che nei mesi scorsi ha aderito a Orizzonte Comune. Un’offerta sul tavolo ce l’ha anche Giusy Mameli, vicesindaca durante la consiliatura di Tonino Loddo, ma per ora l’idea non la stuzzicherebbe. Oltre a Lanusei, Bari Sardo, Lotzorai e Tertenia andranno al voto Girasole, Osini, Perdasdefogu, Talana, Triei e Ulassai.