Tennis.
30 gennaio 2026 alle 00:27

Sabalenka vince e non saluta la sua avversaria 

A Melbourne Aryna Sabalenka è la donna da battere anche nel 2026. La numero 1 del mondo supera Elina Svitolina (6-2, 6-3) e conquista la quarta finale consecutiva all'Australian Open, senza concedere un set in tutto il torneo, la settima di fila negli Slam sul cemento. La sensazione é che per strapparle il titolo servirà qualcosa di straordinario. Quello che dovrà mettere in campo Elena Rybakina. Battendo la statunitense Jessica Pegula nell'altra semifinale, la 26enne russa naturalizzata kazaka si è guadagnata il diritto alla rivincita dell'edizione 2023, da lei persa dopo essere stata avanti di un set.

Senza saluti

La prima delle due semifinali dura poco più di un’ora ed è il riflesso fedele della stagione perfetta della bielorussa. Troppa la differenza di peso impressa alla palla tra l’ucraina Svitolina e la Sabalenka, con la Svitolina che prova a difendersi ma viene progressivamente travolta dalle accelerazioni della 27enne di Minsk.

Succede anche questo: annunciata dallo speaker nel corso del match, alla fine non c’è stata la stretta di mano di saluto fra le due giocatrici.

Nella seconda sfida, Rybakina completa il quadro della finale superando Pegula - 6-3, 7-6(7) - dopo un'ora e 40 minuti. La kazaka Rybakina parte forte chiudendo 6-3 in poco più di mezz'ora. Il secondo parziale è più tormentato. Rybakina torna avanti di un break, poi concede qualcosa di troppo e permette a Pegula di rientrare. La statunitense annulla tre match point e trascina la partita al tie-break. Ma nei momenti decisivi è ancora la potenza della kazaka a fare la differenza.

