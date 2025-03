Sabalenka regina nel “1000” di Miami Diokovic-Mensik, scontro generazionale 

Miami. Al miglior Novak Djokovic degli ultimi mesi mancano due set per tagliare un traguardo storico: quello del trofeo numero 100 di una carriera inimitabile. Tra gli uomini soltanto Roger Federer (103) e Jimmy Connors (109) ci sono arrivati. Ci proverà dalle 20 nella finale del Masters 1000 di Miami in cui a sbarrargli la strada troverà un giovane che ha poco più della metà dei suoi 37 anni. Contro l’attuale numero 5 deI mondo, sul cemento della Florida ci sarà il 19enne talentuoso ceco Jakub Mensik (n. 54, ma domani diventerà almeno 30), che ha eliminato l’idolo di casa Taylor Fritz (7-6, 4-6, 7-6), mentre “Nole”, sotto gli occhi di Lionel Messi, ha strapazzato Dimitrov in due set (6-2, 6-3).

Ieri nella finale femminile, la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, ha regolato dopo una bellissima sfida la numero 4, l'americana Jessica Pegula per 7-5, 6-2. Per la 31enne di Buffalo sfuma il sorpasso alla connazionale Coco Gauff al numero 3 della classifica Wta.

RIPRODUZIONE RISERVATA