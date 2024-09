Sa Zeppara, più buche che asfalto 

A Sa Zeppara, frazione di Guspini, le strade nella zona di Partiossu e Corte arena disastrate e pericolose, non solo per la circolazione (chi vive qua, oltre a rischiare incidenti, deve recarsi di frequente dai meccanici per la revisione degli ammortizzatori dei propri veicoli) ma anche per la salute: quest’estate, nei giorni in cui dominava l’anticiclone africano, il vento caldo e forte e il continuo transito di trattori e auto facevano innalzare verso il cielo nuvole di polvere. Nelle case non si poteva aprire nessuna finestra perché gli ambienti si riempivano di terra e polvere come l’ambiente circostante.

Preoccupazione

Respirare, in queste circostanze, non è piacevole e men che meno salubre: l’esposizione a grandi quantità di particelle preoccupa i residenti, perché le microparticelle possono provocare o peggiorare tosse, malattie dermatologiche, irritazione degli occhi e delle vie aree o peggiorare condizioni preesistenti di asma e bronchite e scatenare malattie anche più gravi. Nei giorni scorsi, con l’arrivo del maestrale e della pioggia, i fossi polverosi si sono trasformati in grandi pozzanghere.

«Viviamo in mezzo alla polvere, in una situazione di degrado e senza controllo», riassume Rosanna Atzori, abitante nelle campagne della frazione: «Qualcuno ha avuto la genialità di riempire i fossi con grandi quantità di terra, rendendo la strada ancora meno praticabile. Il “signore” che lo ha fatto sostiene che le sue pecore stavano morendo a causa dell'acqua che stagnava nei fossi. A Sa Zeppara ognuno fa quello che vuole e noi continuiamo a subire».

Appelli inascoltati

«Gli abitanti – le fa eco Claudia Muscas, altra residente storica del borgo agrario – hanno fatto tanti solleciti per la riparazione delle strade, che ormai non esistono più: ci sono più voragini che asfalto, non si sa più dove passare. Qualcuno è riuscito a riparare qualche buca ma purtroppo ne restano tante. Siamo disperati, quando piove è un disastro. Vorrei invitare il sindaco a vedere con i suoi occhi la fatica che facciamo ogni giorno per transitare in queste strade che ormai non si possono più chiamare così. Sono circa quaranta anni che il Comune non ci mette mano. È una vergogna dover elemosinare per l’ennesima volta un intervento».

