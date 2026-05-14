Sa Zeppara, incendiata l’erba dello spartitraffico 

Incendiata ieri in tarda mattinata l’erba dello spartitraffico fra la strada statale 126 e la provinciale 69, che porta al borgo di Sa Zeppara e a Cort'e Arena. ha creato panico e qualcuno, per domare l’incendio, ha cercato di falciare l’erba e poi ha concluso l’opera bruciando le alte sterpaglie che toglievano completamente la visibilità.

L’intersezione è tristemente conosciuta come “l'incrocio della morte” ed è utilizzata da assegnatari, abitanti e da altri mezzi che la percorrono tutti i giorni. Roberto Frau, allevatore, fa notare: «Abbiamo segnalato più volte la presenza dell’erba alta già venti giorni fa. Ci hanno risposto che sarebbe stato fatto lo sfalcio dell'erba nei giorni seguenti: cosa che, a tutt'oggi, non è stata fatta, intanto il pericolo è aumentato. Le strade di Sa Zeppara, come ho già segnalato numerosissime volte, stanno diventando impraticabili».

Luca Frau, volontario della cooperativa sociale di soccorso Flema, sottolinea: «In questo luogo abbiamo fatto molti interventi per soccorrere persone coinvolte in incidenti mortali e con gravissimi danni ai veicoli. In questo incrocio si rischia veramente tanto. Dopo alcune settimane, però, la situazione di gravissimo rischio viene dimenticata e tutto prosegue come prima».

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