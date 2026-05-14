VaiOnline
Guspini.
15 maggio 2026 alle 00:13

Sa Zeppara, incendiata l’erba dello spartitraffico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Incendiata ieri in tarda mattinata l’erba dello spartitraffico fra la strada statale 126 e la provinciale 69, che porta al borgo di Sa Zeppara e a Cort'e Arena. ha creato panico e qualcuno, per domare l’incendio, ha cercato di falciare l’erba e poi ha concluso l’opera bruciando le alte sterpaglie che toglievano completamente la visibilità.

L’intersezione è tristemente conosciuta come “l'incrocio della morte” ed è utilizzata da assegnatari, abitanti e da altri mezzi che la percorrono tutti i giorni. Roberto Frau, allevatore, fa notare: «Abbiamo segnalato più volte la presenza dell’erba alta già venti giorni fa. Ci hanno risposto che sarebbe stato fatto lo sfalcio dell'erba nei giorni seguenti: cosa che, a tutt'oggi, non è stata fatta, intanto il pericolo è aumentato. Le strade di Sa Zeppara, come ho già segnalato numerosissime volte, stanno diventando impraticabili».

Luca Frau, volontario della cooperativa sociale di soccorso Flema, sottolinea: «In questo luogo abbiamo fatto molti interventi per soccorrere persone coinvolte in incidenti mortali e con gravissimi danni ai veicoli. In questo incrocio si rischia veramente tanto. Dopo alcune settimane, però, la situazione di gravissimo rischio viene dimenticata e tutto prosegue come prima».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nel mirino il tetto di 6,2 gigawatt assegnato dal Governo: «Numeri da rivedere»

«La Sardegna già produce più energia del necessario»

Lai (Pd): una quota enorme della transizione è sulle spalle dell’Isola Piga (FdI): il Campo largo ha sottovalutato il problema, serve equilibrio 
Alessandra Carta
L’indagine

L’esercito dei ragazzi sul divano

Uno su cinque non studia né lavora. La Cisl: perdiamo la capacità di costruire il futuro 
Andrea Artizzu
Mare

Onda di Bandiere Blu per 17 Comuni sardi

Nel club dei premiati entra anche Teulada  L’Isola è dietro Liguria, Puglia e Calabria 
Sara Marci
Il caso

L’autopsia per sciogliere il mistero

Ieri sera una fiaccolata per ricordare Mauro Zuncheddu e sostenere la famiglia 
Andrea Busia
Il monito

Draghi: l’Europa adesso è sola

«Gli Usa non sono più un partner stabile, il continente deve rendersi autonomo» 