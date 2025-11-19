Sa Zeppara in festa nel “Cortile salesiano” 

Una domenica speciale nel borgo di Sa Zeppara dove la famiglia salesiana ha organizzato la festa delle castagne, come incontro sociale dei ragazzi e delle famiglie residenti. Le attività del “Cortile salesiano”, animato dall’associazione Ex allieve Fma Sardegna Aps, di Guspini è stato trasferito per un giorno nella frazione del paese.

«La giornata di domenica è stata un’esperienza importante per centoventi adolescenti – dice Simona Piccioni, presidente delle Ex allieve –. Il numeroso gruppo di ragazzi e genitori accompagnati dagli animatori del “Cortile salesiano”, tutti volontari, si è recato nel borgo Sa Zeppara nelle campagne di Guspini per la “Castagnata di Don Bosco”».

Grande l’accoglienza da parte delle famiglie residenti e del parroco, don Marco Statzu, in un borgo tutto da esplorare e da valorizzare per le mille risorse ambientali e culturali. La messa presieduta dal parroco è stata animata a festa con canti e preghiere e ha aperto la giornata, per poi dare il via ai giochi in piazza. «Dopo il pranzo al sacco gli animatori hanno distribuito le castagne. Una giornata solare che, in semplicità e gioia, ha catalizzato l’attenzione dei ragazzi, ma ha incoraggiato anche tutti gli educatori a spendersi per i giovani, come aveva fatto Don Bosco», conclude Piccioni. ( m. s. )

