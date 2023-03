Sa Zeppara, il borgo che vuole rinascere 

Nel marzo del 1950 i braccianti di Guspini e del territorio circostante diedero avvio all'occupazione delle terre a Sa Zeppara. Una storia economica e sociale del paese che attende di essere conclusa e terminata. In quella occasione storica i braccianti senza terra attuarono lo sciopero a rovescio, per protestare e per rivendicare il diritto al lavoro spietrando i terreni privati di Sa Zeppara senza essere retribuiti.

La ricorrenza

Proprio in questi giorni cade la ricorrenza e nella borgata agricola di Sa Zeppara (Guspini, Pabillonis e Mogoro), un comitato di cittadini, promosso dalla chiesa della Beata Vergine delle Grazie con il parroco don Marco Statzu, vuole proporre soluzioni per invertire la tendenza al lento ma purtroppo inarrestabile declino che avviene dalla fine della Boscosarda, nel 1983. Hanno costituito il comitato "Uniti per creare", parola d'ordine di una comunità rurale che ha voglia di contare e di rendere produttivo il territorio, «ripartendo dall'energia della terra dove per tanti anni diverse generazioni hanno vissuto e tirato su famiglia». Ci si sta muovendo nella direzione di un doppio incontro con i cittadini, l'amministrazione ha dato la disponibilità dell’ex scuola elementare comunale del borgo per una assemblea alla presenza di tutte le forze politiche presenti nel consiglio regionale della Sardegna e parlamentari sardi, a conoscenza dei problemi della frazione, in primo luogo fatiscenza delle strade e dell'illuminazione, la mancanza d'acqua potabile. L’assemblea si terrà nel mese di maggio 2023.