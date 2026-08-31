Sa Zeppara, allarme sicurezza: «Intervengano i barracelli» 

Assemblea pubblica a Sa Zeppara, nei giorni scorsi, con i residenti riuniti per discutere dei problemi della piccola frazione agricola e chiedere l’intervento del Comune di Guspini. Un incontro al quale ha partecipato anche il parroco della chiesa della Beata Vergine delle Grazie, don Marco Statzu, che, rivolto all’amministrazione guidata dal sindaco Marco Pala, ha sollecitato maggiore attenzione «per la cura del borgo». Con un appunto: «È necessario includere Sa Zeppara nel circuito di Monumenti Aperti».

Tra le richieste formalizzate a più voci, quella della ricostituzione della compagnia barracellare. «C’è un problema di sicurezza nell’agro», ha sottolineato Roberto Frau, allevatore. «Non essendoci più le guardie campestri c’è necessità di ricostituire il gruppo per scongiurare ulteriori fenomeni di abigeato, nonché per la prevenzione degli incendi». «Stanno scomparendo le strade vicinali», denunciano i residenti. «Strade che vengono accorpate nelle proprietà private, e che sono indispensabili per il transito, il lavoro e per interventi di emergenza in caso di incendi». Il pericolo è stato evidente anche durante una delle ultime emergenze. «I mezzi dell’antincendio sono dovuti passare nelle proprietà private». Ampie zone dell’agro come Sitzerri e Mattianni, ha aggiunto Roberto Frau, «sono abbandonate perché le strade non consentono la circolazione di autocarri».

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