Sa Suergera, opere completate: l’impianto sportivo riapre 

La migrazione verso Triei è finita. Da ieri pomeriggio i calciatori del Girasole sono tornati a calcare il sintetico de Sa Suergera. Si sono conclusi i lavori di adeguamento dell’impianto sportivo alle prescrizioni della Lega dilettanti. Tra gli altri interventi, commissionati dal Comune, è stato cinturato il terreno di gioco con la rete metallica e realizzata la passerella per i mezzi di soccorso, oltre alla sostituzione dell’intaso prestazionale in fibra di cocco sul manto. «Siamo contenti di aver portato a termine le procedure in tempi rapidi. Un ringraziamento a Triei per averci accolto in questi mesi», hanno detto il sindaco Lodovico Piras, e l’assessore allo Sport, Alessio Canu. (ro. se.)

