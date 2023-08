Sa strumpa,  l’Europa è riunita a Villagrande 

Juntos, uniti. E nella suggestione de sa strumpa si uniscono i popoli d’Europa appassionati di lotte celtiche. L’appuntamento ieri a Villagrande.

Gli ospiti

Sono arrivati in Ogliastra gherradores francesi di Bretagna, scozzesi spagnoli, inglesi e sardi, chiamati ad essere tutti protagonisti in egual misura,offrendo e facendo emergere una buona pratica sportiva e sociale.

«Erano anni che non venivamo qui per questa importante manifestazione», afferma Benoit Foll allenatore bretone, «e Villagrande ci è mancata tanto. La nostra trasferta in questo paese è un appuntamento non solo sportivo ma sopratutto sociale. Un incontro e scambio tra varie culture, ma anche un ritrovarsi tra amici». La nostra è una lotta diversa da quella sarda, è denominata “gouren” ed è simile al judo».

Aggiunge Antonio Barrenada, rappresentante del gruppo spagnolo: «È stata una giornata di incontro tra varie nazionalità, tutti questi paesi hanno il loro tipo di lotta ma gli stessi valori. Apparteniamo infatti tutte alla federazione internazionale delle lotte celtiche. L’evento sportivo è solo una scusa per ritrovarsi, lo scontro in realtà è un incontro sociale e culturale. Il termine “Juntos”, dice tutto. È una parola ricca di significato che utilizzano sia gli spagnoli che i sardi e significa “insieme” ,“uniti” .Noi usiamo il termine “estrompar” che significa ribaltare , a Villagrande usano dire “strumpare”. Sono tutte parole che ci accomunano e che spiegano la forte affinità che esiste tra i due paesi .La nostra lotta detta “lucha leonesa” è stata riconosciuta dal nostro governo regionale come patrimonio culturale e Juntos è l’occasione che ci da la Sardegna per riunire il nostro patrimonio e diffonderlo».

Sulla stessa linea Michael Phillips, scozzese: «È sempre un piacere ritrovarci tutti insieme in questo importante evento che non è solo sportivo ma anche sociale e culturale. Quest’anno ho avuto l’onore di portare con me una suonatrice di cornamusa che proviene da South Uist, appartenente alle isole Ebridi e dove si parla il gaelico. Un’isola che ha molte similitudini con la Sardegna agropastorale. Ho trovato in questo paese un rifugio a tutti i problemi, una libertà indescrivibile, nel carattere delle persone dove si evince uno spirito indomabile di libertà. Ogni volta che vado via da questo paese lascio un pezzo del mio cuore».

Gli organizzatori

Entusiasta Antonio Coccoda, presidente della società Sa Strumpa. «Abbiamo voluto attraverso il linguaggio globale e internazionale dello sport trasmettere messaggi di pace, tolleranza, solidarietà, partecipazione e coesione “facendo sport con e non contro”, stimolando lo spirito di competizione “sana” ed evidenziando lo sport come dialogo con sé stessi e con gli altri, come strumento di crescita e autodisciplina. La pratica sportiva e le competizioni agonistiche come aggregazione sociale e unione dei popoli sotto la bandiera dello sport. Sono soddisfatto della buona riuscita della manifestazione ma ancora di più perché dopo tanti anni siamo riusciti a organizzarla di nuovo».

La tradizione

La Sardegna è una terra che custodisce gelosamente usanze millenarie. Nella parte più interna dell’Isola sopravvive da tempi remoti la tradizione di questa lotta, praticata già dai nuragici e simile per molti versi alla più conosciuta lotta greco-romana e alla lotta campidanese. Tra le testimonianze riguardanti questa pratica c’è il cosiddetto bronzetto dei lottatori, un antico manufatto che ritrae due giovani nella posizione tipica di questa lotta. Sa Strumpa costituisce un pezzo di cultura dell'Isola ed è stata tramandata di generazione in generazione. Alcuni studiosi l'hanno definita anche archeologia vivente. Per circa tremila anni fu il gioco che animava le feste, le tosature, le baldorie dei giovani chiamati alla visita di leva. E rivive grazie alla dedizione dei suoi cultori.