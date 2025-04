Sa Stoia, potenziato il piano di rilancio 

Nuovi finanziamenti in arrivo per la regione di Sa Stoia: contribuiranno a portare avanti la rinascita della zona industriale di Iglesias iniziata negli ultimi anni. All’interno dell’ultima variazione di bilancio, approvata mercoledì 9 aprile durante il Consiglio comunale, è stato inserito un contributo pari a 350 mila euro, stanziato dalla Regione per infrastrutturare la zona industriale.

I progetti

«È un finanziamento regionale dedicato alle zone Pip – spiega l’assessore al Bilancio, Daniele Reginali –. Queste nuove risorse permetteranno di proseguire il percorso di crescita di quel tessuto produttivo». Attraverso questi fondi verranno realizzate infrastrutture stradali per regolare la viabilità: «Ci siamo accorti che la zona è diventata un po’ una pista da gara, a causa della mancanza di segnaletica - commenta Reginali -. Doteremo l’area di una rotonda, che sarà realizzata all’ingresso della zona industriale, lato ex carcere. Installeremo dei dissuasori e, entro fine mese, dovremmo iniziare a sistemare la segnaletica, per rendere le strade di Sa Stoia più sicure e funzionali».

Il percorso

Il piano di rinascita della zona industriale ha preso avvio nel 2018, quando il Comune di Iglesias ha acquisito l’area dalla Regione, che l’aveva commissariata. «La Regione non riusciva a gestire tutte le zone industriali in suo possesso. La nostra è stata una grossa sfida – racconta Reginali –. Una volta acquisita la zona, è stato redatto uno stato di consistenza equivalente a circa un milione di euro in lavori per rendere l’area funzionale dal punto di vista idrico e fognario. Sono già stati realizzati interventi per 300 mila euro, che hanno permesso la creazione delle infrastrutture nella zona prossima alla strada provinciale. Lo scorso anno abbiamo ricevuto dall’assessorato all’Industria un finanziamento di 750 mila euro per completare la rete fognaria sul lato della Rockwool, per il quale dobbiamo ancora organizzare la gara d’appalto. Negli anni abbiamo inoltre partecipato a diversi bandi che ci hanno permesso di installare i lampioni, asfaltare le strade e realizzare altri interventi». Negli ultimi anni sono nate varie realtà industriali nell’area e molti altri imprenditori sono pronti a investire, portando nuove attività all’interno del polo industriale: «Ci sono molte aziende che stanno guardando con interesse alla nostra zona industriale. Abbiamo diverse richieste di lotti, non solo da iglesienti – commenta Reginali – anche grazie al fatto che stiamo dotando la zona di fibra ottica. I progetti guardano a una prospettiva futura, che include la possibilità di rendere la zona industriale una comunità energetica autonoma». Non ultimi, i finanziamenti europei per le piccole e medie imprese: «Stiamo coinvolgendo le imprese e intercedendo affinché possano beneficiare di questi fondi, anche attraverso convegni, l’ultimo si è tenuto qualche settimana fa».

