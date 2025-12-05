VaiOnline
Tramatza.
06 dicembre 2025 alle 00:22

Sa Spiseddadura  della Vernaccia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È dedicata al tempo la 19esima edizione de sa Spiseddadura: “Tempus fugit, vinum manet” (il tempo passa, il vino resta), il motto latino rispolverato dagli organizzatori per invitare a «celebrare ogni momento della vita e renderlo speciale, proprio come si fa con un buon calice di vino tra amici e familiari».

L’appuntamento oggi con l’antica arte della spillatura della Vernaccia doc: un evento tra enogastronomia, cultura e storia lungo il percorso delle tre botti contenenti le annate di produzione 2007, 2022 e 2025. L’antica tecnica utilizza una canna selezionata, su piseddu, da inserire in fori appositi delle botti per consentire la spillatura. «Il rito è conoscenza della cultura rurale e della tradizione, del sapere degli anziani, quindi confronto tra imprese locali», spiega la famiglia Orro che organizza l’evento.

Si inizia alle 10 con lo spazio cultura a cura dell’associazione Ecomuseo. Dopo la benedizione del parroco, don Giacomo Zichi, gli interventi di Maura Orro, amministratrice dell’azienda agricola omonima, il regista Mirko Zaru, il consigliere regionale Antonio Solinas, quindi il direttore di Coldiretti Emanuele Spanò e il direttore del Consorzio di tutela della Vernaccia Aldo Buiani.

La giornata sarà arricchita dalla proiezione di docufilm, presentazione de “Su Laccu” un masso di basalto donato e scolpito da Carmine Piras. E infine laboratori, musica e teatro. ( j. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 