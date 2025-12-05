Sa Spiseddadura  della Vernaccia 

È dedicata al tempo la 19esima edizione de sa Spiseddadura: “Tempus fugit, vinum manet” (il tempo passa, il vino resta), il motto latino rispolverato dagli organizzatori per invitare a «celebrare ogni momento della vita e renderlo speciale, proprio come si fa con un buon calice di vino tra amici e familiari».

L’appuntamento oggi con l’antica arte della spillatura della Vernaccia doc: un evento tra enogastronomia, cultura e storia lungo il percorso delle tre botti contenenti le annate di produzione 2007, 2022 e 2025. L’antica tecnica utilizza una canna selezionata, su piseddu, da inserire in fori appositi delle botti per consentire la spillatura. «Il rito è conoscenza della cultura rurale e della tradizione, del sapere degli anziani, quindi confronto tra imprese locali», spiega la famiglia Orro che organizza l’evento.

Si inizia alle 10 con lo spazio cultura a cura dell’associazione Ecomuseo. Dopo la benedizione del parroco, don Giacomo Zichi, gli interventi di Maura Orro, amministratrice dell’azienda agricola omonima, il regista Mirko Zaru, il consigliere regionale Antonio Solinas, quindi il direttore di Coldiretti Emanuele Spanò e il direttore del Consorzio di tutela della Vernaccia Aldo Buiani.

La giornata sarà arricchita dalla proiezione di docufilm, presentazione de “Su Laccu” un masso di basalto donato e scolpito da Carmine Piras. E infine laboratori, musica e teatro. ( j. p. )

