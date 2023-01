Sa Spendula, verso il nuovo bando 

A dieci mesi dalla sospensione in autotutela del bando per la gestione del chiosco comunale di Sa Spendula tutto sembra fermo. Nessuna nuova gara è stata pubblicata e, da oltre dieci giorni, il punto ristoro è chiuso.

Nella natura

Eppure, la cascata è una delle bellezze naturalistiche più note di Villacidro. Ogni anno questo luogo simbolo attira molti visitatori, in particolare nel periodo delle piogge dal momento che ha carattere torrentizio e lo spettacolo impetuoso delle acque si rivela solo in alcune stagioni. Accessibile a tutti, dista pochi metri dai parcheggi e dal chiosco, attivo, come detto, fino al 31 dicembre appena trascorso. Sono in tanti a chiedersi il motivo per cui dal primo gennaio il chiosco sia chiuso - dopo 9 anni di gestione della società Sa Spendula 2.0, che aveva vinto l'affidamento nel 2013 - e quando il Comune pubblicherà il nuovo bando per l’affidamento dell’area, dopo la sospensione di un primo bando lanciato lo scorso marzo e sospeso due settimane dopo.

Il punto

«Il bando ufficiale per la gestione del chiosco e dell’area di Sa Spendula è stato sospeso la scorsa primavera per una serie di concause. La prima delle quali è l’approvazione del nuovo piano regionale Pai, ovvero per l’aspetto idrogeologico, che è stato modificato e avrebbe potuto creare difficoltà ai partecipanti al bando, dato che non era condizione nota in partenza di gara», chiarisce il sindaco Federico Sollai. «Grazie alla recente approvazione definitiva della variante urbanistica al Puc (piano urbanistico comunale) inoltre riusciremo a inserire nel bando delle migliorie, come l’aumento delle volumetrie del chiosco e l’installazione dei bagni. Fin dal 2014 – nel periodo in cui ero vice sindaco con la giunta Pani – mi sono occupato della pratica Puc su questa area e a breve dovremmo avere l’esito del provvedimento da parte della Provincia. Potremo così procedere con un bando più attrattivo e completo, anche alla luce delle criticità e delle osservazioni che sono state portate all’attenzione dell’amministrazione in merito all’ultimo bando per l'affidamento», riepiloga il sindaco.