Sa Spendula,  verso il bando per il chiosco 

Manca poco alla scadenza dell’invito di partecipazione al bando del Comune di Villacidro per la concessione fino al 30 ottobre del chiosco ai piedi della cascata Sa Spendula. Si può partecipare alla procedura fino alle 12 di venerdì.

L’avviso esplorativo, pubblicato sul sito dell’ente, illustra tutte le informazioni e le specifiche che riporterà il bando fra cui la base d’asta mensile, fissata al rialzo a partire da 200 euro (più Iva).

Un canone molto basso che trova ragion d’essere nella natura temporanea dell’affidamento (nonostante la data fissata possa essere prorogata fino alla pubblicazione di quello che sarà il bando definitivo, che ne fisserà la concessione pluriennale) e nello stato attuale dei luoghi. Il chiosco in legno di proprietà comunale si presenta ora come un esagono di superficie lorda pari a poco più di 27 metri quadrati e con un pergolato di oltre 53 metri quadrati. Una struttura ridotta rispetto a quella che villacidresi e turisti hanno conosciuto fino allo scorso ottobre; la copertura lignea dell’intera area pergolata apparteneva ai precedenti gestori ed è stata smantellata. Anche per questo motivo, nel documento si consiglia un sopralluogo preventivo prima dell’invio della propria manifestazione di interesse alla gestione temporanea.

Uffici e amministrazione sono al lavoro sul bando definitivo, la cui pubblicazione avverrà in seguito a una serie di lavori da avviare prima della concessione stabile, fra cui l’installazione di bagni e la ristrutturazione dei ponti in legno che attraversano il fiume. ( m. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA