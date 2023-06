Sa Spendula, trovati i soldi per la messa in sicurezza 

Segariu si appresta a riportare in vita un gioiello della sua comunità: il parco Sa Spendula. Dopo anni di chiusura a causa di problemi di sicurezza, arriva un finanziamento da 300mila euro dall’assessorato ai Lavori pubblici della Regione, che consentirà di mettere in sicurezza il costone roccioso che si trova all’interno dell’abitato.

Un distacco di roccia avvenuto anni fa ha portato alla necessità di un primo intervento con l’installazione di una rete paramassi negli anni 2000. Un altro distacco aveva poi causato la chiusura del parco, lasciando un vuoto nel cuore della comunità. Il sindaco Andrea Fenu spiega gli interventi che saranno eseguiti: «Grazie al finanziamento ottenuto, i lavori di recupero potranno finalmente iniziare. I 300mila euro saranno destinati al posizionamento di strutture paramassi nel costone, alla realizzazione di muretti di contenimento nella parte bassa e alla creazione di una canaletta per regolare il flusso delle acque che spesso causano problemi alle abitazioni sottostanti».

Il finanziamento non sarà sufficiente a concludere i lavori e dagli uffici di via Municipio arriveranno altre richieste alla Regione. Ma non è tutto: all'interno del parco sono previsti ulteriori interventi per renderlo ancora più accogliente e fruibile. Con un finanziamento ministeriale di 50mila euro saranno installati nuovi impianti di illuminazione, mentre un cantiere occupazionale sul patrimonio boschivo si occuperà di pulizia, sistemazione di staccionate e camminamenti. ( g. g. s. )

