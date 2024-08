Sa Spendula, rinasce il parco 

Immerso nei profumi e nei colori della macchia mediterranea, il chiosco di Sa Spendula a Villacidro sarà completamente rinnovato. C’è un progetto del valore di 200mila euro finanziato dal comune di Villacidro per ingrandire e rimettere a nuovo la struttura. «Contiamo di appaltare i lavori entro l’autunno in modo da avere il servizio attivo per la prossima primavera». Queste le parole di Marco Erbì, 44 anni, assessore al turismo di Villacidro.

La cascata

Luogo simbolo di Villacidro, la cascata di Sa Spendula, citata anche da Gabriele D’Annunzio in un sonetto, è una delle mete più ambite dai turisti. «Come assessore al turismo tengo a specificare che, questo luogo per noi, ha un valore inestimabile. Sa Spendula è la perla più preziosa di Villacidro. Infatti, con questo progetto vogliamo trasformare anche il chiosco in un luogo accogliente e soprattutto che sia all'altezza di questa meraviglia naturale – prosegue Erbì - Il locale sarà completamente rinnovato con l’abbellimento e il rifacimento delle aree esterne. Inoltre, saranno costruiti nuovi bagni e si andrà a rifare i relativi scarichi fognari così da dare un servizio completo al visitatore. Non sarà più un semplice chiosco come quello attuale, ma un vero e proprio locale, un punto di ristoro dove poter ritrovare tutti i servizi necessari. Per i nostri cittadini, per i turisti sarà un servizio in più del quale potranno usufruire».

Il progetto

L'amministrazione villacidrese con questo progetto pensa anche ai giovani. «Ho avuto il piacere di collaborare con l’assessore al turismo per la realizzazione del progetto di rifacimento del chiosco Sa Spendula – afferma Matteo Collu, 27 anni, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili – questo progetto porta avanti non solo la valorizzazione turistica di uno dei siti più visitati e conosciuti del nostro paese ma risponde anche alle esigenze del mondo giovanile e della popolazione villacidrese in generale che tanto tiene alla cascata e a tutto il sito turistico. La struttura offrirà dunque un ulteriore punto di incontro e ritrovo, favorendo la fruizione e il godimento del meraviglioso contesto naturalistico in cui è situata».

I progetti

L’assessore al turismo oltre ai lavori relativi al chiosco di Sa Spendula, si sta occupando anche di altri importanti progetti. Il primo, del valore di un milione e 300mila euro, riguarda il campo di via Corterisoni, con il rifacimento di tutte le strutture interne ed esterne, la pista che sarà omologata Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) e un campo polivalente e polifunzionale aperto a tutti. Inoltre, si occuperà del decoro urbano, ad esempio, abbellendo e potando le aiuole del paese. «Sono in cantiere nuovi e interessanti progetti che verranno realizzati nel giro di pochi mesi», conclude Marco Erbì.

