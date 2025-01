Sa Spendula, riaprono i ponti 

L’amministrazione comunale di Villacidro ha comunicato il completamento dei lavori di ripristino dei due ponti situati nel sito naturalistico di Sa Spendula. L’intervento, atteso da quasi dieci anni, è stato realizzato grazie a un finanziamento del Gal di 190mila euro, che ha consentito non solo la riapertura dei ponti, ma anche una serie di interventi di riqualificazione nei parchi Dessì e Marchionni. In questi ultimi, sono stati installati nuovi giochi per bambini, compresi dispositivi progettati per garantire inclusività e pieno accesso anche ai bambini con disabilità motorie.

La svolta

La riapertura dei ponti rappresenta un grande traguardo, poiché restituisce piena accessibilità a uno dei luoghi simbolo di Villacidro. «Il ripristino dei ponti di Sa Spendula è solo l’inizio di un piano più ampio per valorizzare questo sito straordinario. Nei prossimi mesi ci impegneremo in un ulteriore intervento di manutenzione straordinaria e nell’ampliamento del chiosco esistente, che diventerà un vero punto di accoglienza e servizio per cittadini e visitatori», ha dichiarato il sindaco di Villacidro, Federico Sollai.

Il progetto di riqualificazione del territorio non si ferma qui. L’amministrazione ha già anticipato che «presto verranno annunciate novità che renderanno Villacidro un luogo ancora più accogliente e ricco di opportunità per tutti». Sollai ha inoltre aggiunto: «Un sentito ringraziamento va alla struttura tecnica del comune di Villacidro, che ha lavorato con dedizione per raggiungere questo importante obiettivo».

Il Comune

Il progetto di ripristino è stato supervisionato da Marco Murgia, direttore dei lavori di Tecnolegno, come recentemente spiegato dal vicesindaco di Villacidro, Dario Piras. L’intervento ha comportato l’abbattimento del vecchio, operazione necessaria per l’installazione delle nuove strutture. Durante questa fase, le macerie lasciate sul posto avevano suscitato preoccupazioni tra i cittadini, che avevano espresso il proprio disappunto sui social. «Sa Spendula è uno dei nostri biglietti da visita più belli. Speriamo che sia una situazione temporanea», aveva affermato un cittadino del paese.

Il programma iniziale prevedeva la conclusione dei lavori entro dicembre, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno comportato una sospensione e una ripianificazione dell’intervento per gennaio. La fase di installazione dei nuovi ponti ha richiesto l’impiego di gru di grandi dimensioni per il posizionamento delle strutture, che hanno garantito il completamento del progetto con successo.

