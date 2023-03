Sa Spendula, riapre il chiosco del parco 

Il chiosco comunale è rimasto chiuso dallo scorso 31 dicembre a oggi, stallo risolto tramite il nuovo accordo con l'attuale gestione. La sospensione del servizio è stata al centro di scontri e polemiche: le minoranze hanno chiesto spiegazioni con interrogazioni durante i Consigli comunali dei mesi scorsi. Alla fine è stata trovata una soluzione in vista della primavera e dell'estate, le stagioni con il maggior afflusso di visitatori per la località in cui si staglia la famosa cascata Sa Spendula.Un nuovo bando di gestione (per 12 anni) era stato pubblicato dalla Giunta Sollai lo scorso aprile, sospeso due settimane dopo a causa di una sopraggiunta modifica del piano regionale Pai per l'aspetto idrogeologico. Cose che non erano note nel momento in cui il bando è stato divulgato. Attualmente è allo studio degli uffici tecnici il nuovo documento di gara, anche alla luce della recente approvazione del rinnovato piano urbanistico comunale, grazie al quale si potranno applicare all'area delle migliorie per aumentarne il potenziale turistico e i servizi.

Dopo una pausa di tre mesi, il chiosco di Sa Spendula riapre i battenti. In attesa del nuovo bando definitivo, l'affidamento del punto turistico è stato confermato ai vecchi gestori. «Ho preso accordi con gli uffici comunali per la proroga fino a nuovo bando, in modo da non interrompere il servizio ristoro e la cura del parco - conferma Roberto Pinna, che con la sua società Sa Spendula 2.0 gestisce l'area dal 2013 – la riapertura è prevista oggi alle 16. Il sabato e la domenica il chiosco aprirà dalle 11. Saremo operativi anche a Pasqua e Pasquetta: il lunedì di festa apriremo alle 10 del mattino”.

La proroga

Le feste

Fra i giorni più caldi e vissuti dell'anno, dal punto di vista turistico, c'è senza dubbio il lunedì di Pasquetta. Centinaia di persone scelgono di visitare i monti di Villacidro e fermarsi per un pranzo al sacco a Sa Spendula, che si riempie di comitive e famiglie pronte a vivere una giornata aperta nell'area pic-nic del parco che circonda l'omonima cascata.

Sport all’aria aperta

Per i più temerari, da otto anni l'associazione Sardinia Wild Canyoning propone l'itinerario sportivo “Pasquetta in canyoning” un percorso con discesa finale e in sicurezza dalla cascata villacidrese. «Anche quest'anno Sa Spendula sarà la protagonista della nostra iniziativa - racconta Maurizio Garau, istruttore e organizzatore dell'escursione – ci divertiremo fra i salti creati dall'acqua passando dalle conche d'acqua della cascata, scivoli, tuffi e discese con le corde, immersi in panorami e scorci unici. Quest'anno abbiamo deciso di fare tris con più giorni di canyoning: sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile. Organizzeremo sia una escursione mattutina sia una pomeridiana, mentre il sabato partiremo anche alle 19.30 con rientro al parcheggio Sa Spendula alle 21».

