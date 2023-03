Sa Spendula, in scena la Passione 

In realtà il lavoro era già pronto da anni, ma l'avvento della pandemia ha costretto ad attendere tempi più idonei: L’appuntamento è per domenica alle 16.

L’idea di imbarcarsi nella realizzazione di questa sorta di colossal in chiave villacidrese, era nata tre anni fa, quando Loru andò in visita con la moglie in Terrasanta, in occasione del trentatreesimo anniversario di matrimonio: «Un viaggio suggestivo. Durante una celebrazione nell’orto dei Getsemani, venimmo chiamati a presenziare sull’altare: fu un momento in cui mi sentii talmente rapito da avvertire da subito l’esigenza di restituire ad altri l’intensità di quella emozione. Fu così che assieme a mia moglie Teresina Pittau cominciammo a sviluppare l’idea che finalmente stiamo per realizzare».

Dalle commedie alla Passione. Da più di tre mesi la compagnia teatrale Sa Spendula di Villacidro sta lavorando per rappresentare dal vivo, in lingua sarda e in forma itinerante, le ultime ore di vita di Gesù Cristo. I luoghi evangelici sono saranno rivisitati e riprodotti in altrettanti scorci villacidresi, a partire dalla rievocazione dell'arresto di Gesù, dove per l'occasione la scena ambientata nel giardino dei Getsemani sarà riprodotta nella centrale piazza Zampillo.

Il processo sommario nel Sinedrio al cospetto di Ponzio Pilato avrà invece la sua cornice sulla scalinata che conduce da piazza Frontera al palazzo comunale, e sul pianerottolo che ospita i locali del mercato civico si assisterà alla vestizione con la tunica rossa, la corona di spine e la fustigazione di Cristo sotto il peso della croce. Da lì il percorso continuerà in salita verso la chiesetta del Carmine, che ospiterà la crocifissione.

«L'ambientazione scelta – ha detto Silvano Loru, regista e presidente dell'associazione teatrale – è fortemente suggestiva, trattandosi di una zona elevata e per rendere il momento ancora più struggente abbiamo pensato a introdurre anche diversi effetti speciali».

In realtà il lavoro era già pronto da anni, ma l'avvento della pandemia ha costretto ad attendere tempi più idonei: L’appuntamento è per domenica alle 16.

«Con le persone della compagnia e le comparse che si sono aggiunte – ha spiegato Loru - stiamo lavorando da inizio gennaio: tre mesi in cui si è anche reso necessario cambiare alcuni ruoli e aggiustare alcune parti. Recitano con noi anche attori-bambini: il più piccolo ha sei anni, mentre l'attrice più matura ne compirà novanta quest’anno. Ci sarà un ragazzino di undici anni che interpreterà una figura adulta, perché crediamo nell’intercambiabilità dei ruoli, come dimostra anche il fatto che tra noi reciteranno anche persone con disabilità».

A differenza delle classiche “stazioni” di una Via Crucis, ci sarà per ogni rievocazione, una lettura, in sardo, di un testo appositamente composto, seguito dalla rappresentazione: «La differenza sostanziale rispetto a una processione che ripercorre la via crucis, - ha detto l’attore Mariano Collu, cui spetterà l’impegnativo compito di impersonare la figura di Cristo - consiste nella cura che abbiamo riposto nel rendere veritiere le varie parti attoriali, dove il ruolo della mimica e della gestualità teatrale è ciò che rende autentica la rappresentazione».

Le letture intr oduttive non sono una traduzione fedele dei testi evangelici, l’intento è anche quello di attualizzare la storia e gettare uno sguardo sull’attualità, per invitare il pubblico a fare riflessioni sui collegamenti tra ciò che viene narrato nelle sacre scritture e la realtà vissuta quotidianamente.

© Riproduzione riservata