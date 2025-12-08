VaiOnline
Segariu
09 dicembre 2025 alle 00:18

Sa Spendula,  completato il recupero 

Sono stati completati i lavori di riqualificazione nell’area naturalistica Sa Spendula, a Segariu, grazie a un finanziamento regionale di circa 340mila euro. Il sito, compromesso da fenomeni di dissesto e dal distacco di diversi massi, era stato dichiarato inagibile e interdetto al pubblico.

L’intervento ha offerto l’occasione per valorizzare l’area con la messa a dimora di nuove piante, la pulizia dei sentieri, la sistemazione della pavimentazione e l’installazione di staccionate di sicurezza e punti luce. È inoltre prevista la collocazione di un cartello all’ingresso. Sa Spendula rappresentò per secoli la principale fonte idrica del paese. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento subì ampliamenti e interventi murari. «È uno tra i luoghi più affascinanti del nostro territorio e, grazie agli ultimi lavori, ha nuovamente la possibilità di farsi ammirare dai visitatori», dice il sindaco Andrea Fenu. ( v. f. )

