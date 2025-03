Sa Spendula, chi vuole gestire il chiosco? 

Il Comune di Villacidro ha pubblicato un avviso per l’affidamento in concessione del chiosco a Sa Spendula. La struttura sarà destinata alla vendita di alimenti e bevande confezionati, senza possibilità di somministrazione diretta.

Il concessionario dovrà occuparsi della pulizia dell’area, della manutenzione del verde e dell’installazione di servizi igienici mobili. Sarà inoltre tenuto a garantire il presidio del chiosco e l’ordine negli spazi circostanti.

La concessione durerà fino al 31 ottobre prossimo. Il canone mensile è fissato a 200 euro più Iva, con possibilità di rialzo.

Chi vorrà utilizzare fino a 50 metri quadrati di spazio esterno per il posizionamento di tavolini e sedie dovrà corrispondere un ulteriore canone.

Le domande dovranno essere presentate via posta elettronica certificata entro il 31 marzo alle 12. L’assegnazione avverrà in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, con punteggi aggiuntivi per chi proporrà servizi come bagni supplementari, infopoint turistico o attività di animazione.

L’avviso è consultabile sul sito istituzionale e per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio attività produttive del comune.

