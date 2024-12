«“Sa siccagna”, una calamità Si salvano solo le piante più forti»  

Dopo mesi di dura siccità i boschi di Ogliastra, Barbagia e Baronia si riprendono solo parzialmente dall’ingiallimento de “Sa Siccagna”, con la vegetazione in lenta rinascita. Partendo dal Monte Albo, tra le aree più funestate dal fenomeno, le parole degli esperti sono quelle di un dramma ancora in atto.

«Nonostante le prime piogge abbiano aiutato diverse piante, ve ne sono diverse ancora sofferenti e altre che essendo già fragili, sono state completamente devastate», commenta Graziano Mariano Delogu, ex comandante regionale del Corpo forestale. «Nei pressi di Siniscola, i boschi sono tuttora ingialliti per almeno il 50%. Qui anche a causa del terreno calcareo, la fase di ripresa delle piante sarà lenta e la ferita tra i monti necessiterà di mesi prima di sanarsi completamente».

La reazione di difesa

Ma è analizzando il territorio in lungo e in largo che Delogu traccia un’analisi più ampia: «Nel 2008, i boschi fra Capoterra e il Sulcis si trovarono fra luglio e la fine dell’anno, a vivere una situazione analoga, figlia dell’atavica siccità che imperversò sulla nostra isola. Il fenomeno di quest’anno trova origine in un Mediterraneo dove da due anni di fila le piogge sono ridotte all’osso e le piante si sono indebolite». Per questo, precisa Delogu: «Non è certamente un colpo d’occhio che rincuora, ma non c’è da stupirsi, se le piante attaccate anche dal batterio della Phytophthora assumano un colore giallastro. È un meccanismo di difesa, con gli alberi che interrompono la fotosintesi, scatenando questo effetto non certo benevolo». Allo stesso tempo, sottolinea, «preoccupa vedere diverse fonti a secco mentre ci avviciniamo all’inverno».

I rami mai raccolti

E se nel Gennargentu, tuttora vestito dal bianco della neve, regnano sovrani i colori autunnali, la situazione ritorna ad essere stabile anche sull’Ortobene. «Dopo mesi difficili - puntualizza Delogu - il verde ha ripreso i suoi spazi e il quadro si mostra decisamente confortante. Gli unici segni ancora indelebili restano quelli della nevicata del 2015 con rami secchi in mezzo al bosco, che se non rimossi potrebbero essere un rischio per gli incendi».

I monumenti perduti

Boccheggia la valle del Pardu, fra le zone rosse reduci da un’estate da dimenticare. «I nostri boschi - commenta da Gairo Taquisara, residente e appassionato di trekking Cristian Mascia - iniziano a vedere la luce in fondo dal tunnel. Ci sono piante che soffrono ancora, germogliando non dai ralli più alti come quelle meno sofferenti, ma dalle biforcazioni interne. In altri casi, invece, sa siccagna ha completamente bruciato piante che per noi erano un pezzo di storia». il geografo Matteo Cara, nei giorni scorsi in tour nei Tacchi ogliastrini: «La sensazione è che molti alberi si siano salvati, ma che il deficit idrico sia ancora ben lontano dall’essere colmato».

Le cure della natura

Da Arbatax anche la fotografa naturalista Rosa Dore riscontra piccoli miglioramenti: «Percorrendo il Gennargentu desulese e arzanese, insieme alla foresta di Tonneri e al Montarbu, la natura si apre ai nostri occhi, mentre cura i danni subiti in questi mesi. Auspichiamo un futuro di maggiore stabilità per il nostro ambiente».



