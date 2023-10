Sa Serrixedda, nel rifugio oltre 200 cani da adottare 

Non si può dire che sia in perfetta forma ma Hiroshima è migliorato. Il cane ritrovato nelle campagne quartesi da un’ educatrice cinofila, mimetizzato con la terra e con la pelle e i peli come polverizzati, sta cercando di tornare alla vita nel rifugio Tana di Bau della Bau Club onlus a Sa Serixedda. Adesso riesce pure a fare qualche piccolo passo e a mangiare e bere da solo anche se la strada per il recupero completo sarà ancora lunga.

E nei giorni scorsi a fargli visita è andato anche il vice parroco della basilica di Sant’Elena don Gianmarco Lorrai che nell’occasione ha impartito la benedizione a tutta la struttura e agli animali.

Hiroshima era stato trovato in condizioni pietose nelle campagne quartesi, e poi soccorso dalla Bau Club. I peli e la pelle erano come polverizzati, per questo lo avevano chiamato così, perché sembrava sopravvissuto a un attacco nucleare. Era stato abbandonato senza pietà, gettato via così debole che non era più riuscito a muoversi, in una condizione di disidratazione e denutrizione come mai si era visto. Se si riprenderà poi si cercherà di trovargli una famiglia.

E con Hiroshima sono in tanti in questo rifugio in zona industriale a cercare una nuova casa e un’altra possibilità di vita. «Purtroppo molti da qui non usciranno», prevede la responsabile della Bau Club Elena Pisu, «questa è la triste realtà. Chi adotta vuole soprattutto cani cuccioli o comunque di piccola taglia e quelli più grandi restano qui, quasi per sempre».

Ma nonostante questo i numeri delle adozioni sono sempre da record: 230 circa in due anni. Adesso sono oltre 200 i cani che attendono una casa. Per regalargli una nuova speranza di vita basta prendere un appuntamento e recarsi a Sa Serixedda. Come sempre prima ci sarà un periodo di pre-affido, poi se le cose andranno bene si passerà all’affido definitivo.

La razza più numerosa è il maremmano: ne vedi tantissimi dentro i box, bianchi come il latte che guardano con occhi imploranti. «Perché ancora molti pastori non sono entrati nell’ottica delle sterilizzazioni. Anzi qui a Quartu per fortuna grazie al progetto del Comune con “Effetto palla” sono stati sterilizzate molti cani degli ovili, ma altrove non è sempre così».

