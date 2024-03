Sa Serra, strada chiusa Tre giorni di disagi con il cantiere aperto 

Tra tre giorni, tempo permettendo, dovrebbero concludersi i lavori sul ponte di Sa Serra. Fino a giovedì 28, l’impresa si dedicherà alla posa del manto stradale in un cantiere infinito. Durante questo periodo, il traffico veicolare sarà limitato o interrotto, per permettere ai mezzi di operare in sicurezza. Per quanto possibile sarà garantito il senso unico alternato. Dal Comune arriva comunque l’invito ad utilizzare la viabilità alternativa. Una volta conclusa la pavimentazione, il traffico sarà riaperto regolarmente, perché le ultime operazioni sull’alveo sotto il ponte e la sistemazione di fine cantiere - rimozione della segnaletica e delle barriere provvisorie come la pulizia dai materiali di scarto da molti segnalata - non dovrebbero ostacolare la normale circolazione. Il consigliere delegato ai Lavori pubblici, Daniele Deplano, ha commentato: «La zona più critica, quella che necessitava di essere messa in sicurezza è stata realizzata. Sono lavori andati a rilento perché sono state necessarie varianti in corso d’opera e rallentati dalle procedure del Pnrr, ma sono praticamente conclusi». Buone notizie anche dal cantiere in zona ospedale: «Mancano le barriere stradali e i punti luce, visto che è una zona un po’ buia. I tempi sono variabile dall’arrivo delle protezioni. Poi gli operai si sposteranno in via Genova, vicino all’asilo». Per lavori resterà chiusa al traffico domani via Manzoni dalle 7.30 alle 14.30 e per test motoristici, sabato 30, la strada che dal bosco Seleni va alla 198.

