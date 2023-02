Sa Serra riapre a passo d’uomo 

Riapre la strada Sa Serra, dopo mesi di disagi. Da qualche giorno è consentito il transito, anche se a velocità molto ridotta, 10 chilometri orari. Completato l’intervento principale sulle opere strutturali del muro di contenimento e del ponte, l’accesso privilegiato alle campagne per decine di aziende è stato riaperto. L’amministrazione attende il collaudo statico che dovrebbe arrivare a breve. Nelle prossime settimane si procederà con le opere di completamento: le barriere stradali e il rivestimento ad effetto granito del muro di contenimento. Per la pavimentazione, si dovrà attendere la bella stagione. Anche lo scuolabus, per la gioia dei bimbi della zona, riprenderà il normale tragitto.

Tempi giusti

Il consigliere delegato ai Lavori pubblici Daniele Deplano, 36 anni, commenta: «Siamo riusciti ad aprire la strada nei tempi prestabiliti, considerata la sua importanza strategica per famiglie e imprese, anche se a velocità ridotta. Nelle prossime settimane passerà anche il pullmino dei bimbi, quello grande, invece, solo a lavori conclusi».

Cantieri

Chiusa la questione Sa Serra, sono in corso i lavori nell’incrocio dell’aria Pip, vicino alla caserma dei Vigili del fuoco. Verrà realizzato un muro di contenimento per la sicurezza di uno dei lotti. prosegue Deplano: «Sono due interventi dello stesso appalto per la messa in sicurezza dello svincolo. Verrà allargata la svolta da via Ogliastra verso la circonvallazione a valle, per aumentare la visibilità. Inoltre, stiamo lavorando su un progetto più ampio per la circonvallazione a valle». Anche in via Cavour stanno per riprendere i lavori per completare l’intervento, con rifacimento dei sotto servizi, regimazione acque meteoriche e realizzazione di griglie di raccolta acqua piovana. Tra gli altri interventi previsti quello su via Pilia, nei pressi dell’ospedale, dove verrà rifatta la banchina per recuperare qualche parcheggio.