Sa Serra, l’asfalto sul ponte  come regalo di Natale 

Per scrivere la letterina a Babbo Natale hanno scelto una carta particolare. Il cemento armato di un muraglione lungo la strada Sa Serra, diventata un calvario per tutti coloro che sono costretti a percorrerla ogni giorno.

L’anonimo estensore della missiva chiede che Santa Klaus porti in dono l’asfalto nel “ponte del pianto”, come è stato ribattezzato un tratto oggetto di infiniti lavori e polemiche. Poco comprensibile la chiusa, che si potrebbe interpretare come Comune Grazie. Chissa se la richiesta verrà presa in considerazione. In quel caso sarebbe meglio mettere i ringraziamenti nero su bianco su un normale foglio di carta. (fr.l.)

