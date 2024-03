Sa Serra, i lavori riprendono 

La buona notizia è che i lavori nella strada Sa Serra, simbolo del malcontento nel settore opere pubbliche, ricominceranno la prossima settimana. In agenda la pavimentazione, la rimozione di alcuni massi dai terrazzamento e i dettagli di fine cantiere. Si spera. In piazza Girilonga l’impresa incaricata sta ultimando le opere preliminari per poi andare a occuparsi del canale principale, da “stombare”. Nella zona di Mattalei il cantiere si avvia alla chiusura. «Massimo due settimane», secondo il consigliere con delega ai Lavori pubblici Daniele Deplano mentre quelli nei pressi dell’ospedale, sotto la camera mortuaria, dovrebbero concludersi la settimana prossima. Nello svincolo dell’area Pip, gli operai riprenderanno la settimana prossima, con l’obiettivo di concludere le opere strutturali e mettere in sicurezza lo svincolo. Sempre nella zona degli insediamenti produttivi, si andrà a completare un muraglione. A breve, dovrebbe iniziare il cantiere su via Genova, vicino all’asilo nido, per allargare la curva e realizzare il marciapiede.

