Sa Scafa, pronto il parco della IV Regia 

Conto alla rovescia, a Sa Scafa, per l'inaugurazione del parco della IV Regia,che prende il nome dalla vicina torre costiera. La nuova area verde cittadina, con i suoi suggestivi affacci sul mare ed una rotondina panoramica che promette già di trasformarsi in ambita location per matrimoni all'aperto, sarà ultimata entro aprile.

Vi si accederà da via dei Calafati, passando sotto il vecchio ponte in ferro e costeggiando il canale. «Il sogno è riuscire ad aprirla al pubblico il primo maggio, per Sant'Efisio», auspica il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, cui compete il nascente parco, «ma al momento non possiamo ancora assicurare che faremo in tempo, in tutti i casi ci proveremo. Siamo ormai in dirittura d'arrivo e siamo felici».

Due anni di lavori

All'ombra del vecchio ponte si è lavorato a tappe forzate per circa due anni, con il risultato che oggi l'area ha completamente cambiato volto. Le discariche abusive seminascoste tra le sterpaglie sulle sponde della laguna sono ormai solo un brutto ricordo. Al contrario, si può finalmente ammirare una vasta area di verde attrezzato (11 mila metri quadri) con camminamenti, piazzette, zone picnic e tre piattaforme con affaccio sull'acqua e vista sui monti di Capoterra da una parte e sulla “città del sole” dall'altra. «Un'ulteriore porzione di lungomare», commenta soddisfatto Deiana, «sottratta al degrado, riqualificata e che sarà restituita a brevissimo alla pubblica fruizione. Il tutto con l'obiettivo di un unico lungo percorso che da Giorgino, passando per questo nuovo parco, si estenda, lungo Su Siccu, fino agli ex Magazzini del Sale».

Interventi per 2 milioni

La riqualificazione ha incluso due distinti interventi, per un costo complessivo di circa 2 milioni di euro. Il primo, preliminare, ha riguardato l'imprescindibile consolidamento della scogliera frangiflutti, al fine di proteggere da eventuali mareggiate sia il parco che tutta l'area della torre aragonese risalente alla metà del XIV secolo.

Il secondo intervento è stato invece finalizzato alla valorizzazione del compendio dal punto di vista storico e naturalistico. «Stiamo per finire», conferma in loco anche Roberto Piras, esperto di impiantistica, «a breve verrà installato l'impianto di illuminazione e sono convinto che il parco sarà bellissimo anche di notte. Perfetto per matrimoni all'aperto con vista sul mare. Speriamo solo che ci sia un'adeguata sorveglianza».

Aperto tutto l'anno

Il nuovo parco include un'arena belvedere circondata da massi e panchine, dove in futuro sarà possibile degustare i prodotti del mare provenienti dai vicini allevamenti in concessione. L’intero complesso sarà inoltre servito da parcheggi schermati da una barriera verde di piante e sarà accessibile tutto l'anno. Avrà percorsi diversificati con pannelli didattici per visite guidate che racconteranno la storia di tutto il plesso e dell'habitat.

