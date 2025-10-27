VaiOnline
Festival.
28 ottobre 2025

Sa Ruga, è un trionfo: il teatro di strada fa il pieno di pubblico 

Non solo intrattenimento, ma anche rigenerazione culturale e partecipazione. Si è concluso ieri Sa Ruga, il festival internazionale di arte di strada che ogni anno trasforma il quartiere di Stampace in un grande teatro urbano. Per tre giorni Cagliari ha respirato l’energia di acrobati, giocolieri, clown, musicisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Un evento che, oltre a regalare sorrisi e stupore, racconta una visione più profonda: quella di una comunità che riscopre i propri spazi attraverso la creatività. Tra vicoli, piazze e scorci storici, l’arte di strada diventa strumento di connessione, capace di far incontrare generazioni e linguaggi diversi.

Il festival, giunto alla sua dodicesima edizione, ha visto dodici artisti, provenienti anche dall’Argentina, riempire le strade di Stampace di colori, suoni e applausi: un pubblico numeroso ha seguito gli spettacoli dal pomeriggio fino a tarda sera. Il festival è riuscito a riportare l’arte tra le persone, dove tutto è cominciato: per strada.L’edizione 2025, dal titolo Agitòriu, ha confermato così la vocazione di Sa Ruga come uno dei momenti più significativi del panorama culturale cagliaritano, dove la spontaneità si intreccia con la valorizzazione del patrimonio urbano e umano della città.

